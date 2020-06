Katy Perry stortte compleet in na breuk met Orlando Bloom

De zangeres, die nu in verwachting is van Orlando en volgend jaar met hem hoopt te trouwen, herinnert zich hoe ze in die periode een enorme inzinking had. Toen ze van haar nieuwe album Witness vervolgens nog geen tiende verkocht van wat ze met haar album Prism (2013) verkocht, zegt ze dat ze bijna ’sprong’.

Het was voor haar de eerste terugslag in een verder glansrijke carrière. „Mijn carrière zat op dit spoor dat alsmaar omhoog ging, omhoog en omhoog en toen had ik die kleine verschuiving daarin. Niet eens zo groot vanuit het perspectief van een buitenstaander. Maar voor mij was het enorm. Ik had zoveel van mezelf gegeven en het brak me letterlijk. En dan had ik het ook nog eens uitgemaakt met mijn vriend, die nu de vader van mijn kindje wordt.”

Ook toen het eerste succes daarop weer kwam, maakte het Katy Perry niet zo gelukkig als ze had gedacht en stortte ze weer in. Volgens haar heeft haar geloof haar geholpen weer te herstellen. Achteraf ziet ze de inzinking dan ook positief. „Het was zo belangrijk voor me om gebroken te zijn, zodat ik mijn heling op een heel andere manier kon vinden. En meer kon zijn dan alleen het hongerige leven leiden van een popster. Dankbaarheid is mijn redding geweest, als ik dat niet ontdekt, dan zou ik me waarschijnlijk gewenteld hebben in mijn neerslachtigheid en waarschijnlijk gewoon gesprongen zijn. Als het nu moeilijk wordt, loop ik rond en zeg ik tegen mezelf dat ik dankbaar ben, ook als ik in een vreselijk humeur ben.”

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.