Realityster Honey Boo Boo (17) gaat samenwonen met vriend

Thompson verhuist in de herfst naar Denver om daar neonatale verpleegkunde te gaan studeren. Alana en haar vriend gaan niet op de campus van de universiteit wonen, maar daarbuiten.

Thompson en haar opvallende moeder June werden beroemd toen Alana als kleuter meedeed aan schoonheidswedstrijden. Het gezin kreeg een eigen serie met de naam Here Comes Honey Boo Boo. Die stopte in 2017 toen moeder June werd geassocieerd met een veroordeelde zedendelinquent. Alana deed enkele jaren geleden mee aan de kinderversie van Dancing with the Stars. Samen met haar moeder dook ze in 2021 op in de Amerikaanse versie van The Masked Singer.