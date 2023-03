Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik vertrouw mensen niet zo erg’ Ongelovige Thomas (van Luyn) verteller ’The Passion’

Door Bernice Breure

Thomas van Luyn is dit jaar de verteller bij The Passion. Ⓒ Sander Mulkens

Thomas van Luyn (55) is dit jaar de verteller van The Passion, tijdens het paasevenement dat door Kro-Ncrv vanuit Harlingen op 6 april wordt uitgezonden. „Dit verhaal zit in ons dna.”