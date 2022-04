Oud-winnares Loiza Lamers gaat Holland’s Next Top Model presenteren

„In 2015 won ik Hollands next topmodel en nu, 7 jaar later, op deze dag, mag ik jullie eindelijk vertellen dat ik de nieuwe presentatrice van HNTM ben”, schrijft de 27-jarige Lamers. „Ik kan mijn gevoel moeilijk omschrijven maar geloof me, ik spat bijna uit elkaar van geluk en trots! Bedankt voor het vertrouwen en de kans, let’s do this!”

Het nieuwe, dertiende, seizoen van Holland’s Next Top Model wordt speciaal voor Videoland gemaakt. Wie er in de jury zit, wordt later bekendgemaakt.