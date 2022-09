Lil Kleine geschrapt van line-up Tiktak Festival na ophef

Woensdag werd aangekondigd dat Lil Kleine zou optreden tijdens het evenement. De aankondiging leidde online tot veel boze reacties. Vrijdag laat de organisatie van het festival weten dat de rapper toch niet zijn opwachting zal maken. „Ons festival staat voor inclusie en wij willen een positieve ervaring bieden aan al onze bezoekers.”

Autodeur

De afgelopen periode trad Lil Kleine alleen sporadisch op in het buitenland. De rapper trok zich terug nadat er in februari een video was uitgelekt waarop te zien zou zijn dat hij het hoofd van zijn inmiddels ex-verloofde Jaimie Vaes tussen een autodeur klemde. Hij werd opgepakt en Vaes deed later aangifte tegen hem. De rapper vertrok kort nadat hij weer op vrije voeten was gekomen tijdelijk naar Thailand.

Het Openbaar Ministerie liet recent weten dat het onderzoek naar Lil Kleine na ruim zeven maanden nog steeds niet is afgerond. Vlak voor het incident met zijn ex-verloofde werd de rapper nog veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam.