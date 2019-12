Louis van Gaal: ’Dit is van WERELDNIVEAU’

Ereplaatsen voor Louis en Truus van Gaal. Ⓒ Ferry de Kok

„Dit circus is heerlijk, daar kan geen kerstdiner tegenop!” HENK VAN DER MEIJDEN (82) komt superlatieven te kort na de première van zíjn Wereldkerstcircus. De stoet aan bekende Nederlanders die tijdens de première in het Koninklijk Theater Carré acte de présence geeft, is na het slotapplaus al niet minder enthousiast. LOUIS VAN GAAL (68): „Dit is de Champions League van het circus!”