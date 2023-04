Nick Schilder bedankt fans voor ’mooie tijd’

„Jullie maakten de afgelopen 17 jaar tot een geweldige periode. Tot gauw”, laat Schilder in een kort bericht weten op Instagram.

Eerder dinsdag blikte Schilders voormalige muzikale wederhelft Simon Keizer iets uitgebreider terug op hun gezamenlijke carrière. De zanger schreef in een gedicht dat hij heeft moeten leren luisteren naar „het diepste” van zijn hart. „En mijn hart had me wat te vertellen. Het zei dat het tijd werd voor een nieuwe start. Dat houdt in dat dit boek wordt gesloten en sodemekraai wat genoot ik ervan! Maar wat is het mooie van prachtige boeken? Dat je er nog doorheen bladeren kan.”

Ook Kirsten Schilder, de vrouw van Nick Schilder, laat op sociale media van zich horen. Zij vond de laatste show „ontzettend bijzonder”, zo deelt ze op Instagram. „Voor de allerlaatste keer samen naar papa en Simon. En wat was dat toch ontzettend bijzonder. ’Mama, is papa straks na deze show nou nooit meer Nick van Nick en Simon?’”