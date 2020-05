Märtha Louise baalt van opdringerige paparazzi

De prinses werd in februari stiekem gefotografeerd, terwijl ze met haar vriend Durek Verrett genoot van een strandvakantie op Hawaï. „Dat was kort na de dood van Ari”, vertelt Märtha Louise in de Noorse podcast Tut och mediekjör. Haar eerste man, schrijver Ari Behn had eind december van het vorig jaar zelfmoord gepleegd. „We wisten niet dat de foto’s genomen waren.”

Wat Märtha Louise, de oudere zus van kroonprins Haakon, vooral stoort, was dat de foto’s wekenlang in de media te zien waren. „Dat was niet prettig voor de kinderen”, zei ze daarover. Samen met Ari heeft ze drie tienerdochters.