Rosanna Arquette schaamt zich voor huidskleur

„Het spijt me dat ik wit en bevoorrecht ben geboren”, begint ze haar bericht. „Ik vind het walgelijk en ik schaam me vreselijk.” Er lijkt geen directe aanleiding te zijn haar onverwachte excuses, maar Arquette staat er om bekend geen blad voor de mond te nemen en zich uit te spreken als ze ergens mee zit.

De 59-jarige actrice was een van de eerste vrouwen die Harvey Weinstein aansprak op zijn gedrag, mede dankzij haar ontstond de #MeToo-beweging. In 2017 vertelde Rasanna dat haar carrière er onder heeft geleden dat ze in 1990 niet in is gegaan op de avances die Weinstein maakte. Hij zou hebben geprobeerd haar hand op zijn erecte penis te leggen tijdens een bespreking in een hotel, maar Arquette was hier niet van gediend.

Maar ook nadat Rosanna haar verhaal met de buitenwereld had gedeeld, had dit gevolgen voor haar carrière. „Ik heb geen agent dus ik ga hier zeker nog last van hebben”, zei ze destijds. „Er zijn veel mensen die veel aan Weinstein hebben verdiend en dat zullen blijven doen... Het is een echte jongensclub. Hij is gewoon een van de velen, dat blijkt wel uit het feit dat er steeds meer mannen worden beschuldigd van machtsmisbruik en vreselijk gedrag.”