Ondanks dat SABIA BOULAHROUZ (41) al sinds haar dertiende geen contact meer heeft met haar ouders, liet haar vader MEHMET ENGIZEK zijn afkeuren over de pikante plaatjes, die zij van zichzelf liet schieten voor Playboy in april, blijken. „Verschrikkelijk, gewoon verschrikkelijk”, was zijn commentaar. Zelf lijkt ze er geen nacht minder om te slapen.