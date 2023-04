Danny Nelissen na ophef weg bij NOS

Inhoudelijk wilden beide partijen niet ingaan op het beëindigen van de samenwerking. Nelissen wil alleen kwijt dat hij „te zijner tijd” zijn kant van het verhaal zal doen. Wanneer en hoe hij dat gaat doen, kon hij nog niet zeggen.

Marijn de Vries schreef vorige maand in haar column in NRC over een collega die seksueel getinte opmerkingen maakte en sprak over wie hij wel en niet allemaal wilde ’neuken’. Ook over haar zou zo zijn gesproken. „Hij zegt dat je wel kunt zien dat je lang van huis bent, aan hoe je loopt. Dat je een flinke beurt nodig hebt”, schreef ze in haar column. Hoewel ze zou hebben geklaagd bij de eindredacteur werd er met haar klachten weinig tot niks gedaan. Wel werd De Vries niet meer uitgenodigd voor de NOS-verslaggeving van de Tour de France.

Hoewel De Vries geen namen noemde, werd al snel duidelijk dat het om Nelissen ging. De wielercommentator liet destijds weten ’nu niet te willen reageren’. Maandag werd bekend dat er een einde komt aan de samenwerking tussen Danny Nelissen en de NOS, de oud-wielrenner bevestigt aan Shownieuws dat zijn contract niet wordt verlengd.