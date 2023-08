Dood, ziekte en financiële problemen: rust er een vloek op de Beverly Hills 90210-sterren?

Jarenlang kampten de acteurs in de jaren negentig in de tienersoap Beverly Hills, 90210 met diverse drama’s tijdens hun rollen, maar ook buiten de set hebben ze te maken gehad met een reeks aan tragedies. Het meest recente voorbeeld is de aan de grond geraakte Tori Spelling die momenteel met haar kinderen in een camper woont. Maar er zijn ook castleden die inmiddels niet meer in leven zijn.

V.l.n.r.: Jennie Garth, Gabrielle Carteris, Luke Perry, Jason Priestley, Brian Austin Green, Shannen Doherty, Tori Spelling en Ian Ziering. Ⓒ Getty Images