’Golfstaten verbieden Marvel-film Eternals’

In de landen zou de film, waarin ook onder anderen Richard Madden en Gemma Chan te zien zijn, op 11 november verschijnen. Lokale distributeurs wilden echter meerdere scènes aanpassen maar daar wilde Disney, die alle rechten van Marvel in handen heeft, niet in meegaan. Daarom is besloten de film daar helemaal niet te vertonen.

Het is niet de eerste keer dat een film vanwege lhbti-personages niet wordt vertoond in onder meer Saoedi-Arabië, Koeweit en Qatar, waar homoseksualiteit nog steeds is verboden. Vorig jaar gebeurde dat met de Pixar-film Onward omdat werd verwezen naar een lesbisch koppel.