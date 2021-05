Ruud de Wild binnenkort weer te horen op de radio: ’I’ll be back’

”(Ik zet een stoere stem op en zeg) I’LL BE BACK #radio #comingsoon #comeback”, schrijft Ruud bij een foto van zichzelf. Vorige maand kreeg Ruud het goede nieuws dat hij ’schoon’ is.

Hoe snel de dj verwacht zijn comeback op de radio te maken, zegt hij niet. Een woordvoerder van Kro-Ncrv laat desgevraagd weten dat er nog niets concreet is. „We hopen samen met Ruud natuurlijk dat zijn terugkeer binnenkort weer mogelijk zal zijn.”

De dj maakte op 22 maart bekend dat enkele maanden daarvoor bij hem in een vroeg stadium darmkanker was vastgesteld. Hij zei toen te verwachten dat hij drie maanden zou moeten revalideren. Eddy Keur presenteert sindsdien Ruuds programma De Wild in de Middag.