Dick van den Heuvel: ’Bang dat publiek ons vergeet’

„Hoe lang zal het duren voor het publiek weer zorgeloos naar het theater durft te komen?”, vraagt de producent zich af. Ⓒ Foto Anko Stoffels

Producent en scriptschrijver Dick van den Heuvel is diep geraakt. In zijn kantoor, dat momenteel als opslagruimte fungeert voor decorstukken, werd hij verrast door 150 brieven van jongeren die hem een hart onder de riem willen steken na het zien van zijn voorstelling Pijnstillers. Van den Heuvel: „Dit betekent juist nu, in deze vreselijke tijd, zo veel voor me.”