Danielle Oerlemans verdrietig: moet bijzondere viering missen

Dat schrijft de vrouw van Reinout op Instagram. „De vier belangrijkste mannen in mijn leven, die nog altijd in Nederland leven: mijn vader en mijn drie broers. Zo verdrietig dat ik niet mee kan vieren dat Danny 50 wordt!”

„Dat ik Los Angeles niet kan verlaten om bij mijn familie te zijn, maakt me zo verdrietig” vervolgt Danielle Oerlemans. Toch is er een ding dat haar op de been houdt. „Te weten dat het met hen allemaal goed gaat, dat ze gezond en gelukkig zijn met hun familie en vrienden, geeft me een goed gevoel. Ik ben een erg trotse dochter en zus.”

Fans feliciteren haar en delen hun eigen ervaringen met familieleden in andere landen die jarig zijn. Ook steken ze haar een hart onder de riem. „Hopelijk kun je het op afstand toch een beetje meevieren.” En: „Nog even en je kan weer hierheen komen.”