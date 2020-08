Star Wars-acteur Ewan McGregor moet helft van miljoenenfortuin aan ex geven

De ster zou er voor hun scheiding in mei 2017 al mee ingestemd hebben om alle royalties van zijn films en tv-shows met haar te delen. McGregor werd toen betrapt terwijl hij met zijn Fargo-tegenspeelster Mary Elizabeth Winstead zoende. Ook de drie miljoen dollar die hij na hun scheiding verdiende met Christopher Robin uit 2018 moet hij delen.

Opmerkelijk is de verdeling van de auto’s: McGregor mag er 30 (!) houden, zijn ex krijgt er vijf. Staat tegenover dat zij hun huis in LA te waarde van bijna 7 miljoen dollar mag houden, en al haar juwelen. En eenmalig krijgt ze er nog een half miljoen aan cash bij. Daarmee zou het vermogen en de waarde van hun bezittingen gelijk verdeeld zijn.

Bovendien heeft hij ingestemd met een maandelijkse alimentatie van 22 jaar. Elke maand betaalt hij haar bijna 36.000 dollar aan partneralimentatie en bijna 15.000 dollar aan kinderalimentatie, een onderwerp dat tot voorheen een knelpunt was bij de scheiding. Over hun 9-jarige dochter Anouk krijgen ze gezamenlijke voogdij. Het stel heeft nog drie andere dochters Esther (18), Jamyan (19) en Clara (24).