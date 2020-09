Pechvogel Katie Holmes ziet ’t licht in ’The secret’

En inderdaad. In het begin van The secret: Dare to dream rijdt de jonge weduwe ook nog eens haar bumper kapot op een voorligger. Bestuurder Bray (Josh Lucas) stelt haar echter gerust. Hij kan de auto wel even repareren. En belangrijker: deze vreemdeling laat Miranda en haar kroost op een hele nieuwe manier naar de wereld kijken.

Negatieve gedachtes maken het leven alleen maar erger, terwijl positiviteit juist meer positiviteit aantrekt. „We krijgen wat we verwachten”, zegt Bray. Voor Miranda is dat aanvankelijk nog moeilijk te geloven, maar de positiviteitsgoeroe houdt voet bij stuk.

De doorgewinterde brompot zou waarschijnlijk zeggen dat Bray een overdreven Jezusfiguur is. Dat hij in tegeltjeswijsheden praat, in een drama dat eigenlijk te zoetsappig is om helemaal te geloven. En daar zit ook wel iets in. Zeker wanneer het verhaal in de ontknoping te perfect wordt glad getrokken.

Toch moet The secret daarmee nog niet afgeserveerd worden. Deze feelgoodfilm, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Rhonda Byrne, biedt welkom tegengas in een wereld waar ellende en cynisme nog wel eens de boventoon willen voeren.

✭✭✭ (3 uit 5)