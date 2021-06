Dit kan Joe Biden verwachten tijdens bezoek aan Queen Elizabeth

Koningin Elizabeth verwelkomt de Bidens op een podium waarna een erewacht wordt gevormd door het eerste bataljon van de Grenadier Guards. Biden zal daarna de erewacht inspecteren samen met majoor James Taylor en majoor-generaal Christopher Ghika. Deze korte militaire ceremonie vindt plaats op de binnenplaats van het paleis, de zogeheten Quadrangle. De koningin blijft op het podium met de first lady. Na afloop worden de Bidens binnen in Windsor Castle ontvangen voor thee.

Het bezoek van de Amerikaanse president werd vorige week al aangekondigd. Joe Biden is in Europa voor onder meer de G7-top in Carbis Bay in Cornwall en maakt van de gelegenheid gebruik om direct de koningin te bezoeken. Het is het eerste buitenlandse bezoek dat Elizabeth krijgt sinds het overlijden van haar man prins Philip in april. De 95-jarige vorstin ontving sinds het begin van de coronacrisis sowieso weinig gasten.

Lach

Elizabeth heeft de Bidens dit weekend al eerder gezien bij de eerdere bijeenkomsten rond de G7-top. Daar liet de Britse vorstin merken dat ze nog niets van haar humor heeft verloren. Zo zorgde ze voor een lach bij het officiële fotomoment op vrijdag. „Moeten we kijken alsof we het naar onze zin hebben?”, merkte ze op toen ze poseerde. Onder anderen Joe Biden, Angela Merkel en Emmanuel Macron konden er hartelijk om lachen.

Ook de andere Britse koninklijke familieleden hebben de Bidens ontmoet. Zo heeft Catherine, de vrouw van prins William, vrijdag met de Amerikaanse First Lady Jill Biden een bezoek gebracht aan een school in Cornwall. Biden werkte lang als docent Engels en geldt in de VS als een gepassioneerd pleitbezorger van de onderwijssector. Het was de eerste maal dat Catherine en Jill Biden elkaar ontmoetten. Na de sessie in het schooltje vertrok Jill Biden naar het strand, waar zij een wandeling maakte met haar man en de Britse premier Boris Johnson.