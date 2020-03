Matrix-acteur uitgejoeld voor steunen Polanski

Lambert Wilson Ⓒ ANP

Demonstranten hebben woensdag de Franse acteur Lambert Wilson uitgejoeld tijdens een concert dat hij gaf in Lille. De groep floot en schreeuwde naar hem omdat hij het protest tegen de filmregisseur Roman Polanski afkeurde. De acteur, die Merovingian speelt in The Matrix-films, zei op het podium waar hij nummers van Kurt Weill ten gehore bracht dat hij de aanval op Polanski een ’afschuwelijke, openbare lynchpartij’ vond.