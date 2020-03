Hans Kraay jr. is al anderhalf jaar opa

In een uitgebreid interview met de voormalig profvoetballer en voetbalpresentator van Veronica Inside over onder meer de vrouwen in zijn leven, komt ook zijn dochter Melissa aan bod. Die woont in Wales met haar man, een rugbyspeler bij het nationale team van Wales.

In 2017 grapte Kraay nog in, toen nog, Voetbal Inside, dat hij hem gewaarschuwd had, dat hij geen ’opa’ worden. Ondertussen blijkt hij die titel in stilte al geruime tijd te dragen. „Ik wilde het eigenlijk voor me houden, maar zij heeft me anderhalf jaar geleden opa gemaakt.”

„Het is een jongetje, Jacob. En hij lijkt nog heel erg op mij ook. Ach, iedereen mag het nu wel weten, want ik ben er ongelooflijk trots op.”

