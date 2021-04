William en Harry verlaten samen de St. George's Chapel

De uitvaart van hun opa Philip was de eerste keer sinds een jaar dat William en Harry elkaar weer zagen. De broers liepen zaterdag niet naast elkaar tijdens de wandeling naar St. George's Chapel waar de uitvaart van prins Philip plaatsvond. De twee broers, die uit elkaar zijn gegroeid, werden in de stoet achter de kist gescheiden door hun neef Peter Phillips, het oudste kind van prinses Anne.

Ⓒ screenshot

De relatie tussen Harry en William is al een tijd niet goed. In het interview met Oprah Winfrey vertelden Harry en Meghan dat zij zich niet gesteund voelden door broer William. Toch vertelde Harry toen wel vertrouwen te hebben in een goede toekomst tussen hen. Meghan was zaterdag niet aanwezig bij de uitvaart. Omdat ze hoogzwanger is werd haar door de dokter afgeraden te vliegen.

Prins Philip, echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth, overleed vorige week vrijdag op 99-jarige leeftijd.