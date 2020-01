’Captain America’ actrice Mollie Fitzgerald beschuldigd van doodsteken moeder

Mollie Maxine Fitzgerald (38), die ’Stark Girl’ speelde in de film Marvel Studios in 2011, werd dinsdag gearresteerd door de politie in Olathe op verdenking van een tweedegraads moord. Haar moeder Patricia Fitzgerald werd daar dood aangetroffen.

Patricia werd ter plekke doodverklaard na een schijnbare steekwond, dit kondigde de politie dinsdag aan. De zaak wordt verder nog onderzocht door de politie in Olathe.