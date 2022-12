Premium Het beste van De Telegraaf

Internationale dramaserie over schimmige voetbalbusiness Acteur Raymond Thiry: schurk in maatpak in voetbal-trilogie ’The Net’

Raymond Thiry over Jean Leco: ,,Hij heeft één grote passie en dat is geld.’' Ⓒ Fox

Zijn agente zei opgetogen: ’Die Duitsers happen.’ Waar hééft ze het over, dacht acteur Raymond Thiry (63). Het bleek te gaan om een hoofdrol in de internationale dramaserie The Net, over de miljoenenbusiness van het mondiale voetbal. Drie losse series over macht, controle, wraak en succes, verteld vanaf het veld tot aan de bestuurskamer.