Model Ashley Graham deelt foto buik na zwangerschap

Graham heeft tijdens en na haar zwangerschap veel gepost over de veranderingen in haar lichaam. In december liet ze weten dat ze bijna 25 kilo was aangekomen tijdens haar zwangerschap, en dat dat haar niets uitmaakte.

De Amerikaanse schrijft dat ze te weinig verhalen leest over hoe het echt is om te herstellen van een bevalling. „Niemand praat over het herstel, en de minder frisse aspecten daarvan, van kersverse moeders. Ik wil laten zien dat het niet alleen maar rozengeur en maneschijn is. Het is zwaar, en het is ongelooflijk dat we het nog steeds zo moeilijk vinden om te praten over alles dat vrouwen moeten doorstaan.”

Vorige week deelde ze een foto van zichzelf in wegwerpondergoed” waarbij ze opmerkte: „Steek je hand op als je ook nooit hebt geweten dat je ook je eigen luiers moest gaan verschonen.”