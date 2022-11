NPO blijft, ook na kritiek waakhond, opdrachtgever DWDD-onderzoek

Maar de NPO ziet geen reden om af te wijken van de aankondigde koers. „De raad van bestuur van NPO heeft in goede samenspraak met het ministerie van OCW vastgesteld dat er een extern, onafhankelijk onderzoek moet komen en dat de NPO hierbij als opdrachtgever zal fungeren”, meldt de zegsman. „Eind deze week zal de raad van bestuur van NPO de staatssecretaris informeren over de aanpak voor dit onderzoek. Het onderzoek zal extern worden belegd, waarbij uiteraard alle waarborgen voor onafhankelijkheid in acht worden genomen.”

Volgens het Commissariaat voor de Media zijn „de NPO en in ieder geval een van haar leidinggevenden - kort gezegd - te veel onderwerp van onderzoek om zelf opdrachtgever te kunnen zijn.” NPO-directeur Frans Klein, die eerder als directeur van de VARA verantwoordelijk was voor DWDD, legde dinsdag voorlopig zijn functies neer. Volgens het Commissariaat moet elke schijn van sturing, ook bij het verstrekken van de opdracht voor het onderzoek, voorkomen worden. „Het opdrachtgeverschap kan ook bij een andere partij liggen, zolang het maar niet de NPO of BNNVARA is en de onafhankelijkheid maar gewaarborgd is.”

Signalen

Het NPO-onderzoek richt zich op de vraag welke signalen over misstanden er zijn geweest en wat er met die signalen is gebeurd. Klein was destijds als mediadirecteur van BNNVARA nauw betrokken bij de opnames van DWDD en kreeg later een functie als directeur Video bij de NPO. Het onderzoek volgt op een artikel in de Volkskrant waarin meer dan vijftig oud-medewerkers van DWDD vertelden dat Van Nieuwkerk de redacteuren met regelmaat terroriseerde en kleineerde.

Van Nieuwkerk heeft inmiddels de samenwerking met BNNVARA verbroken. De NTR heeft Van Nieuwkerk van alle programma’s die hij maakte rond de Top 2000 gehaald.