Rudolph van Veen heeft Instagramaccount weer terug

Na veelvuldig contact met Facebook heeft Rudolph zijn account terug, zo laat zijn management aan Shownieuws weten. „Zij hebben de boel stilgelegd/platgelegd. Er is vervolgens een nieuwe e-mail gestuurd met inlog en een reset e-mail waarin het wachtwoord veranderd moest worden.”

Ook de fans van de tv-kok hebben hun steentje bijgedragen. „Want zij zijn alle posts gaan rapporteren waardoor er een extra alarm afging bij Instagram.”

Rudolph is blij dat hij weer toegang heeft tot zijn Instagramaccount. In een bericht op het sociale platform schrijft hij: „Wat een drama de afgelopen dagen. Dankbaar dat ik het beheer over mijn account weer terug heb!”