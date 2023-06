Barry Hay: ’Wat vijftig jaar geleden nog kon, kan nu niet meer’

„Je moet niet denken dat je overal mee wegkomt, al ben je een f*cking rock-’n-rollster”, vertelt hij aan het AD. „Maar wat vijftig jaar geleden nog kon, kan nu niet meer.” Volgens hem was eind jaren zestig een tijd waarin het allemaal „makkelijk en ongedwongen” ging. „Van aids had nog nooit iemand gehoord. Het ergste wat je kon krijgen was een druiper.”

Ook zijn band maakte mee dat meisjes backstage wilden komen. „Maar dat was allemaal gewoon gezellig, we waren best een braaf bandje.”

Morele braafheid

De zanger vindt dat er niks mis mee is als misdrijven worden aangepakt, zolang het maar niet doorslaat. „Het moet geen heksenjacht worden. Ik vraag me wel af wanneer het ophoudt. Er is een soort morele braafheid ingetreden, waarbij zelfs gebakjes een andere naam moeten krijgen.”

„Ik kom uit een andere tijd waarin alles kon. Ik snap dat dingen veranderen, maar ik begrijp er geen reet van dat iemand zich ’hen’ of ’het’ laat noemen. Aan de andere kant kun je nu juist zeggen dat er meer vrijheid is, want dat was vroeger echt ondenkbaar.”