Gordon herdenkt overleden zus

„Hey zus”, schrijft hij bij een foto van haar. „Was je toch jarig vandaag en herdenk ik je met al die gigantische leuke kaartavonden samen, je presence in Moskou en LA om nooit te vergeten. Die doorrookte stem gebruikt voor m’n programma’s en ik wist dat je altijd van mij hebt gehouden!”

„Daarom eer ik je hier als je trotse broer en mag iedereen weten wat voor gek mens je was vol humor! Ik hoop dat in vrede bent en bij het licht! We gaan elkaar weer zien.....liefs je broer!”

Ondanks dat de twee wel eens onenigheden hadden, zeker na het verschijnen van Gordons biografie, en niet veel contact hadden, liet hij destijds na haar overlijden al weten dat hij een speciale band het met Lydia. Hij laat nu dan ook weten haar enorm te missen en haar nooit te zullen vergeten.