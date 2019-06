Patricia Paay woedend op Edwin Smulders

Patricia Paay is woedend op Edwin Smulders en zijn collega „Ze zijn gewoon met een leugen binnengekomen. Het is echt niet normaal.” Ⓒ ANP Kippa

Patricia Paay is woedend op fotograaf Edwin Smulders en collega die onverwachts haar kamer in het zorghotel, waar ze momenteel revalideert na een val van de trap, binnenkwamen. De twee waren volgens de voormalig zangeres binnengekomen via een list.