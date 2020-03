’Besmette Harvey Weinstein niet aan beademing’

Weinstein is na de diagnose in isolatie gezet in Wende Correctional Facility, een gevangenis in het westen van de staat New York. Onduidelijk is of de ex-filmmaker in Wende besmet is geraakt of op Rikers Island, de gevangenis in de stad New York waar hij eerder verbleef.

De ooit gevierde producent zit een gevangenisstraf van 23 jaar uit voor de aanranding en verkrachting van twee vrouwen in New York. Hij moet nog voorkomen in een rechtszaak rond soortgelijke aantijgingen in Los Angeles.