Dit is de Oekraïense inzending voor het Eurovisie Songfestival

De elektronische band TVORCHI en de andere artiesten traden zaterdag tijdens de nationale finale van Oekraïne op vanuit een schuilkelder in Kiev vanwege de oorlog met Rusland.

Omdat Oekraïne de afgelopen editie van het liedjesfestijn heeft gewonnen, plaatst de Oekraïense deelnemer zich automatisch voor de grote finale van het Eurovisie Songfestival op 13 mei. Het winnende land organiseert normaal gesproken de volgende editie van het festival, maar deze vindt volgend jaar in het Britse Liverpool plaats omdat het door de oorlog niet veilig genoeg is in Oekraïne. Het Verenigd Koninkrijk neemt de organisatie over omdat het tweede werd achter de Oekraïense winnaar Kalush Orchestra.