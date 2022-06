Armin van Buuren: ’Ik geef weer prioriteit aan eigen gevoel’

De film is een combinatie van fragmenten van zijn afgelopen concertreeks in de Ziggo Dome, privébeelden en interviews met de dj zelf. „Het leek me leuk om het verhaal van de show meer uit te diepen”, zegt Armin. „Ik heb geprobeerd mijn verhaal te vertellen over mijn reis door de coronaperiode, ik heb ook veel liedjes geschreven die daarover gaan. Op de dansvloer krijg je dat misschien niet helemaal mee. Met deze show heb ik iets meer willen doen dan alleen maar hoogtepunt na hoogtepunt te laten zien. Het verhaal van de film wordt met de show onderstreept.”

Hij vervolgt: „Als je alles perfect wil doen terwijl je het te druk hebt, dan kan je mensen zoals je familie of jezelf misschien niet de aandacht geven die je zou willen. Mijn verhaal is anders dat het jouwe, maar ik heb iets verteld dat op meerdere vlakken toepasbaar is: hoe combineer je een leuk leven? We willen allemaal reizen, kinderen en veel op vakantie, maar dat past eigenlijk niet in één leven. In een notendop is dat de crux van de film, hoe ga je die balans vinden?”

Voelen

De Leidenaar erkent dat het niet makkelijk was, maar dat hij nu toch de balans die hij zocht gevonden heeft. „Een weekend op de bank zitten betekent ook bijkomen en voor jezelf zorgen. Dingen als sporten en je familie zien, ik begrijp nu dat dat essentieel is. Ik sta mezelf ook weer toe om prioriteit te geven aan mijn eigen gevoel in plaats van dat van anderen.”

Armin benadrukt dat This is me niet alleen een registratie is van zijn Ziggo Dome-optredens. „Het is een docu die gaat over een persoon die op zoek is naar de balans in z’n leven; iemand die worstelt met alles uit het leven willen halen, heel dankbaar is voor alles, maar ook geen ’nee’ kan zeggen en worstelt met negatieve gevoelens. De nummers die we hebben gekozen voor de film zijn ook geschreven in het kader van dit thema, Feel again gaat daar ook over. Ik sta mezelf nu ook weer toe om te voelen wie Armin precies is en wat hij wil.”