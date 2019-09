Prins Andrew viert 75 jaar bevrijding Brugge

Andrew legde een bloemenkrans neer bij het monument voor de Britse koning Charles II, die halverwege de 17e eeuw in ballingschap leefde in Brugge. Het was diezelfde Charles die in 1656 de zogenaamde Grenadier Guards oprichtte. Dat regiment trok zaterdag na de kranslegging door Andrew met een parade door de stad. Prins Andrew zelf werd na de parade nog op het stadhuis ontvangen.

De festiviteiten ter ere van de bevrijding van Brugge, op 12 september precies 75 jaar geleden, begonnen vrijdagavond al. Toen werd, zoals ieder jaar gebruikelijk is, in de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken een concert gehouden.