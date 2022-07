Rob Kemps neemt seizoen Ik Hou Van Holland van Linda de Mol over

De Mol wil dit najaar alleen een nieuwe reeks Miljoenenjacht presenteren en werkt daarnaast aan een nieuwe serie. In goed overleg is daarom Kemps gevraagd om Ik Hou Van Holland eenmalig van haar over te nemen. Dat is volgens hem „een beetje alsof je Messi moet vervangen.” „Ik vind het daarom een enorme eer dat Linda het mij toevertrouwt en ik heb er mega veel zin in”, zo stelt Kemps.

Seskueel grensoverschrijdend gedrag

De Mol legde haar werkzaamheden neer toen bleek dat haar toenmalige partner en The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De muzikant erkende vervolgens dat hij eerder „relaties van seksuele aard” had met vrouwen die betrokken waren bij The Voice. De Mol besloot haar relatie met de muzikant te beëindigen.

Vorige maand werd bekend dat De Mol in september terugkeert op televisie. Dan gaat een nieuw seizoen van Miljoenenjacht van start.

Ik Hou Van Holland is vanaf 3 september te zien op SBS6. Net als vorig seizoen zijn Jeroen van Koningsbrugge en Leo Alkemade de teamcaptains.