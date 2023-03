Rapper French Montana aangeklaagd voor schietincident

Aanklager in kwestie is volgens de entertainmentsite Carl Leon, die zegt dat hij gevraagd was om een rol te spelen in de clip en daardoor aanwezig moest zijn bij het restaurant. Hij stelt dat French Montana, zijn label en het restaurant niet de juiste voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om de plek van opname veilig te houden, en daarmee zouden ze verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van de geloste schoten.

Volgens een vertegenwoordiger van French Montana was Carl Leon echter helemaal niet op uitnodiging van de rapper aanwezig. Van clipopnames zou zelfs geen sprake geweest zijn, het ging slechts om een feestje vanwege de release van een mixtape. Van dat feestje werden buiten wel wat beelden gedraaid, waarbij plotseling door een nog onbekende schutter het vuur werd geopend.

Leon eist een schadevergoeding van meer dan 50.000 dollar, maar de vertegenwoordiger van French Montana heeft daar geen goed woord voor over. „Zijn belang ligt enkel bij financieel gewin”, schrijft TMZ. „We wijzen zijn claim dan ook af en stellen voor dat hij eens goed in de spiegel kijkt om zichzelf te vragen of zijn geliefden hem zouden respecteren voor deze leugen om rijk te worden.”