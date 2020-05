Beau meer dan een miljoen kijkers, zit Op1 op de hielen

Dat blijkt uit de gegevens die de Stichting KijkOnderzoek dinsdag heeft gepubliceerd. De kijkcijfers van Beau leken vorige week na een sterke start snel in te zakken. Dit ondanks de lovende kritieken voor Beau over zijn losse, geïnteresseerde manier van presenteren.

De eerste aflevering van Man Bijt Hond XL op SBS trok 811.000 kijkers, goed voor een dertiende plek in de kijkcijferlijst. Het best bekeken programma was, zoals vrijwel elke avond, het NOS Journaal van 20 uur (2,4 miljoen kijkers). De tweede plek was voor SBS-hit Chateau Meiland, met bijna 1,5 miljoen kijkers.