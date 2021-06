Kinderboek Meghan compleet afgebrand

Entertainment

Piers Morgan verdedigt Sharon Osbourne: ’Recht van vrijheid van meningsuiting’

De opgestapte Britse tv-presentator Piers Morgan verdedigt Sharon Osbourne in haar beslissing om te stoppen met het praatprogramma The Talk. „Dit gaat over het recht van vrijheid van meningsuiting, zo krachtig en hartstochtelijk als we willen”, schrijft Morgan in een lange column in Mail on Sunday.