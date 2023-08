Hollywood-studio's doen stakende schrijvers nieuw aanbod

The Alliance of Motion Picture & Television Producers, dat grote mediabedrijven vertegenwoordigt zoals Warner Bros., Discovery Inc. en Paramount Global, is het er nu mee eens dat mensen op de aftiteling moeten komen te staan en niet AI. Daarnaast zullen de bedrijven gegevens delen over het aantal uren dat series en films worden bekeken op streamingdiensten, zodat de scriptschrijvers kunnen zien hoe populair hun producties zijn.

De studio's bieden de schrijvers een verhoging van 5 procent van het basissalaris in het eerste jaar, een stijging ten opzichte van hun eerdere aanbod van 4 procent. De schrijvers vroegen eigenlijk om een loonsverhoging van 6 procent.

Door de staking, en ook die van acteurs, liggen opnames van veel series en films al enige tijd stil. Netflix-directeur Ted Sarandos en Walt Disney Co.-directeur Bob Iger hebben recent aangedrongen om tot een akkoord te komen met de schrijvers. De schrijversvakbond Writers Guild of America en de studio's komen dinsdag weer bij elkaar om het nieuwe aanbod te bespreken.