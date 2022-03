Gigi Hadid doneert inkomsten Fashion Maand aan Oekraïne

„Dat de ’Fashion Maand’ volgend een schema is vastgelegd, betekent dat mijn collega’s en ik vaak nieuwe modecollecties presenteren tijdens hartverscheurende en traumatiserende tijden in de geschiedenis. We hebben geen invloed op deze planning, maar willen wel graag ’voor’ iets lopen”, legt Hadid uit in haar post. „Daarom volg ik het voorbeeld van mijn vriendin Mica Argañaraz en beloof ik de inkomsten van mijn najaarsshows te doneren aan de mensen die lijden onder de oorlog in Oekraïne en degenen die hetzelfde meemaken in Palestina te blijven steunen.”

De 26-jarige vervolgt: „Onze ogen en harten moeten open blijven voor alle vormen van onrechtvaardigheid. Opdat we elkaar allemaal mogen zien als broers en zussen, voorbij politiek, ras en religie. Want uiteindelijk wordt de oorlog betaald met onschuldige levens, niet door de leiders. Blijf af van Oekraïne, blijf af van Palestina. Vrede. Vrede. Vrede.”

De vader van het model, Mohamed Hadid, is van Palestijnse afkomst. Haar moeder is het Nederlandse voormalig model Yolanda Hadid.