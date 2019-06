Pim Muda (l.) gaat vanavond in duet met gastartiest Alain Clark. Ⓒ RTL

Een bont gezelschap in de finale van It takes 2: Imanuelle Grives, Loes Haverkort, Lisa Michels en Pim Muda bepalen vanavond wie de zangshow wint. Alle vier willen ze hierna door in de muziek. „We hebben het er al over gehad om samen een kerstshow of zoiets in elkaar te draaien”, zegt Muda.