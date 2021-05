Robert de Niro raakt geblesseerd op filmset

De Niro is donderdagmiddag naar New York teruggevlogen, waar hij dit weekend zijn artsen ziet. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is en wanneer de acteur eventueel terug zou kunnen keren op de filmset.

Naast De Niro speelt ook Leonardo DiCaprio in deze film, die geregisseerd wordt hun hun goede vriend Martin Scorsese.