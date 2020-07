Prins Charles dankbaar voor openen pubs

In zijn video praat prins Charles over meerdere horecazaken die het de afgelopen tijd lastig hebben gehad en spreekt hij zijn steun uit voor degenen die er door de coronacrisis aan onderdoor zijn gegaan.

„Ik ben me er zeer van bewust dat de afgelopen weken en maanden uitermate moeilijk zijn geweest voor iedereen die werkzaam is in de horeca”, zegt Charles. „Zoals we allemaal weten speelt de horeca een cruciale rol in onze economie en wordt het vaak gezien als de drijfveer erachter.”

Verbinding

De horeca is volgens Charles bovendien een verbindende factor die mensen ’prachtige herinneringen met familie en vrienden laat creëren onder het genot van een glas bier, een bijzondere maaltijd of een overnachting om nieuwe plekken te ontdekken.’ „Al deze ervaringen moesten worden gemist toen het normale leven op pauze werd gezet.”

Charles hoopt dat er nu weer kan worden begonnen met het opbouwen van een ’vitale en veerkrachtige’ industrie en denkt daarnaast dat de geest van ondernemen die hij zo vaak heeft gezien bij mensen, kan zorgen voor betere en duurzame tijden.