Panic! at the Disco-zanger Brendon Urie verwelkomt eerste kind

Verdere details, zoals de naam van het kind, zijn nog niet bekend.

Urie, sinds 2015 het enige lid van de band Panic! at the Disco, liet in januari weten te stoppen met de band omdat hij vader ging worden. „Soms moet de ene reis tot een einde komen om de volgende te beginnen”, schreef hij toen op Instagram. „Het vooruitzicht vader te zijn en te zien hoe mijn vrouw moeder wordt, is zowel nederig als opwindend. Ik kijk uit naar dit volgende avontuur. Dat gezegd hebbende, ik ga dit hoofdstuk van mijn leven tot een einde brengen en mijn focus en energie op mijn gezin richten. Dat betekent het einde van Panic! at the Disco.”

Panic! at the Disco werd in 2004 opgericht door Urie en drie van zijn vrienden. In de loop der jaren stopten zij ermee, waardoor Urie alleen overbleef. Nu Urie een punt zet achter het project, komt Panic! at the Disco tot een einde. In 2018 scoorde Urie met High Hopes zijn meest succesvolle single.