Famke Louise hoopt dat vriend haar nog knap vindt tijdens zwangerschap

Famke Louise (22): nieuwe liefde, carrièreswitch én een baby

Famke Louise is weer helemaal terug. En deze keer niet omdat ze een nieuwe single te promoten heeft of vanwege kritiek op de coronamaatregelen. De zangeres en vlogger heeft groot nieuws: ze heeft een nieuwe vriend, woont samen én ze is in verwachting van haar eerste kindje.