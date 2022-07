Freek de Jonge na ’grap’ over terminaal zieke patiënt: wilde niet beledigen

„Wilde ik een terminale patiënt belachelijk maken? Wilde ik het vervullen van laatste wensen van een kanttekening voorzien? Nee, ik wilde in de voorpret leuk zijn”, schrijft de cabaretier in een statement. „Deze bij voorbaat onvergetelijke avond van een vrolijke kanttekening voorzien. Dat ik daarbij mensen pijn heb gedaan, was niet mijn bedoeling.” De Jonge meent dat je tegenwoordig „heel erg” moet „uitkijken met leuk zijn.” „Dat is geen slechte ontwikkeling”, stelt hij. „Te vaak leidt superioriteit tot simpel leedvermaak. Laat de komiek maar eens nadenken over wat hij zegt.”

De Jonge deelde donderdagavond een foto van een man in een ziekenhuisbed, met de tekst: „Iemand die geen zin heeft om uit zijn bed te komen voor de Stones.” Vlak na de ophef die hierover ontstond schreef De Jonge op Twitter: Ojee, ik hem grapje gemaakt dat verkeerd gevallen is. You can’t allways get what you want.” Daarmee doelde De Jonge op het lied You Can’t Always Get What You Want van de Rolling Stones.

De directeur van Stichting Ambulance Wens, Kees Veldboer, liet vrijdag na berichtgeving van het AD ook aan het ANP weten niet boos te zijn over de grap, maar de cabaretier begrijpt volgens hem „echt niet” hoe belangrijk dit is. „Voor deze man al helemaal, want de vorige keer werd het concert al afgezegd. Gelukkig heeft hij het gered om het nieuwe concert bij te wonen. Jammer dat daar een grap over gemaakt wordt.”