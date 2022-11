’Aaron Carter was gebroken door online pesten’

Aaron Carter werd op 5 november levenloos aangetroffen in zijn badkuip. Een doodsoorzaak is vooralsnog niet vastgesteld. Hoewel Taylor Helgeson eerder stelde niet te geloven dat zelfmoord een optie was voor de zanger, geeft hij in gesprek met Page Six nu wel aan dat Carter bijzonder veel last had van alle online pesterijen. „Ik wil niet zo ver gaan om dat volledig de schuld te geven, maar ik heb gezien hoe het hem gedurende een lange periode kapot maakte.” Hij vervolgt: „Aaron heeft zijn leven niet gekozen... Ik denk niet dat hij dezelfde middelen heeft gekregen die velen van ons wel hadden om ons te helpen door het leven te navigeren op een manier die ruimte laat voor een duurzaam, goed leven.”

De zanger zou niet alleen hebben geleden onder online haatberichten, ook tijdens optredens werd hij lastiggevallen. „Dat raakte hem echt. Hij liet het nooit merken tijdens de show, maar zodra hij van het podium kwam, was hij echt verdrietig”, aldus zijn manager. „Hij was niet boos, hij was verdrietig.” Dat hij dan vervolgens op Twitter ook nog eens geconfronteerd werd met het optreden waar hij zo verdrietig om was, maakte het alleen maar erger. „Ondanks dat het hem veel pijn deed, bleef hij er maar naar kijken. Hij kon zich gewoon niet los maken van sociale media.”

Hoewel Helgeson hem ooit heeft aangeboden zijn accounts namens hem te beheren, zodat hij alle haat niet hoefde te zien, weigerde Aaron dat, omdat ’hij de behoefte voelde om te reageren op de haters.’ „Hij had vaak het gevoel dat hij iets moest bewijzen.”

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt en kan anoniem. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0800-0113 (gratis).