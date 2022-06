’Coppelia’ is zoet balletsprookje met duister hart

Wat: familiefilm, ballet

Regie: Jeff Tudor, Steven de Beul, Ben Tesseur

Met: Michaela DePrince, Igone de Jongh, Jan Kooijman

Anderhalve eeuw geleden ging in Parijs een nieuw komisch ballet in première. Na tal van andere bewerkingen kwam Ted Brandsen, de artistiek directeur van Het Nationale Ballet, in 2008 met een gemoderniseerde versie. Die diende als inspiratiebron voor de nieuwe familiefilm Coppelia.

Dubbele agenda

De poppenmaker uit het origineel is nu een plastisch chirurg (Vito Mazzeo), zijn creatie Coppelia een digitaal geanimeerde robot. De Braziliaanse balletdanser Daniel Camargo speelt de populaire fietsenmaker Franz, op wie Zwaantje (ballerina Michaela DePrince) in stilte verliefd is. Die gevoelens blijken wederzijds. Tot Dokter Coppelius zijn kliniek in hun gemoedelijke dorpje vestigt, mensen doordringt van hun imperfecties en daarvoor behandelingen aanbiedt. Dat hij een dubbele agenda heeft, blijkt echter al snel.

Terwijl een groot deel van het dorp valt voor de sluwe praktijken van Coppelius en de bewoners overweldigd worden door hun eigen ijdelheid, raakt Franz in de ban van de perfecte Coppelia. Waarna Zwaantje alles in het werk stelt om de snode plannen van de dokter te dwarsbomen, haar geliefde terug te winnen en de harmonie en onderlinge betrokkenheid in het dorpje te herstellen.

Kinderlijke decors

Coppelia is een theatrale film vol ballettalent, die volwassen thema’s aansnijdt in pastelkleuren en kinderlijke decors. Dat wringt een beetje, terwijl dans als vertelvorm ook niet iedereen zal aanspreken. Om die reden zullen vooral jonge ballerina’s en ballerino’s degenen zijn die na het zien van deze film enthousiast een gat in de lucht springen.

✭✭✭ (3 uit 5)