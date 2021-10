Prins William haalt uit naar miljardairs Jeff Bezos en Elon Musk

In een hartstochtelijk betoog voor twee van ’s werelds rijkste en slimste mannen, zei de hertog van Cambridge: „We hebben de grootste kennis wereldwijd nodig om de planeet te kunnen herstellen, niet om de volgende planeet te vinden om te kunnen wonen.”

Terwijl Amazon-oprichter Bezos en Tesla-oprichter Musk het tegen elkaar opnemen in de ruimtevaart, wil William zijn invloed gebruiken om van de wereld een betere plek te maken voor toekomstige generaties. „Nu ik zelf kinderen heb en met andere ouders praat, begin ik de wereld anders te zien. Ik wil dat de natuur en de omgeving waarin ik ben opgegroeid, er ook is voor ieder ander kind. Als we niet uitkijken, beroven we onze kinderen van hun toekomst.”

De toekomstige koning heeft onlangs de Earthshot Prize in het leven geroepen, een wereldwijd initiatief om degenen die werken aan het herstel van de planeet het komende decennium te belonen met 1 miljoen pond.