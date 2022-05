Familie herdenkt Gianna Bryant op haar verjaardag

In een van de posts van Vanessa zijn twee video’s te zien, één van Kobe tijdens een wedstrijd en een van Gianna, die bijna één op één het spel van haar vader kopieert. Vanessa schrijft daarbij: „Fijne zestiende verjaardag meisje. Ik hou van je Gigi. We missen je zo erg.” Natalia Bryant (19) deelde een jeugdfoto waarop ze haar zusje een zoen geeft. „Fijne sweet sixteen mijn liefste Gigi. Ik hou oneindig veel van je, voor altijd een eeuwig.”

Vanessa Bryant deelde ook verschillende beelden van een filmpje dat Nike maakte voor de verjaardag van Gianna. De video is gemaakt in de stijl van Dear Basketball, de korte film waarvoor Kobe een Oscar won. „Je stamde af van een grootheid”, aldus de voice-over bij een tekening van Gigi en Kobe. „Maar het ging nooit om wat je geërfd had. Het ging om wat je aan anderen gaf.” Waar Dear Basketball een ode van Kobe aan de sport was die hij afsloot met „Liefs voor altijd, Kobe” eindigt het spotje voor Gianna, dat aan haar is gericht, met de woorden „Liefs, basketbal.”

Gianna Bryant werd gezien als een groot talent in de sport. De 14-jarige was met haar vader, twee teamgenootjes en vier anderen op weg naar een basketbalwedstrijd toen de helikopter waarin zij zaten crashte. De piloot en alle acht inzittenden kwamen om bij het ongeluk.